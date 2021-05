«Dietro la popolarità di Hamas i gravi errori di Abu Mazen» (Di venerdì 21 maggio 2021) Quanto avvenuto ieri sulla Spianata della moschea di Al Aqsa a Gerusalemme è la rappresentazione dell’enorme popolarità conquistata tra i palestinesi dal movimento islamico durante l’escalation militare e del crollo della credibilità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) del presidente Abu Mazen. La folla ha costretto il Mufti, Mohammed Hussein, nominato dall’Anp, ad interrompere il sermone del venerdì e a lasciare il luogo sacro tra offese e slogan come «Siamo tutti soldati di Mohammed Deif», il capo del braccio armato di Hamas. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 21 maggio 2021) Quanto avvenuto ieri sulla Spianata della moschea di Al Aqsa a Gerusalemme è la rappresentazione dell’enormeconquistata tra i palestinesi dal movimento islamico durante l’escalation militare e del crollo della credibilità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) del presidente Abu. La folla ha costretto il Mufti, Mohammed Hussein, nominato dall’Anp, ad interrompere il sermone del venerdì e a lasciare il luogo sacro tra offese e slogan come «Siamo tutti soldati di Mohammed Deif», il capo del braccio armato di. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

