Denise, la piccola sequestrata in auto da tre persone. “So chi sono. Conosco i nomi” (Di venerdì 21 maggio 2021) La lettera anonima è dettagliata. Non solo spiega che un’auto a folle velocità sfrecciava il giorno della sparizione di Denise Pipitone nel traffico di Mazara del Vallo. Ma che a bordo c’erano tre persone. Non gente qualunque. Ma persone precise, conosciute, appartenenti alla cerchia familiare di Denise. Denise, spuntano i primi nomi: sono vicini alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) La lettera anonima è dettagliata. Non solo spiega che un’a folle velocità sfrecciava il giorno della sparizione diPipitone nel traffico di Mazara del Vallo. Ma che a bordo c’erano tre. Non gente qualunque. Maprecise, conosciute, appartenenti alla cerchia familiare di, spuntano i primivicini alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AliceCorso1 : RT @MiragliaIlenia: #DenisePipitone #ForzaAnonimo ancora una volta ci appelliamo al tuo senso civico, fai in modo di dar voce alla piccola… - Carolin70270912 : @FrancescoMC2 Purtroppo #Denise una bimba ancora più 'scomoda' figlia illegittima con due sorellastre, il vero padr… - Coco9064241683 : Manca poco ormai alla verità,pensa a quello che ha dovuto passare la piccola e indifesa Denise,dalle voce???????Tu puo… - AliceCorso1 : RT @Tania16112239: #DenisePipitone #ForzaAnonimo Non avere paura! La verità rende gli uomini liberi...un altro passo per la piccola Denise… - marigis17 : #DenisePipitone #ForzaAnonimo insieme ce la possiamo fare, ti prego anonimo restituisci il sorriso a quella famigli… -