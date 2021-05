Covid, tutte le Regioni a rischio basso. Speranza: "Italia tutta gialla" (Di venerdì 21 maggio 2021) Scende ancora l’Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l’incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. tutte le Regioni sono classificate a rischio, e tutte hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio ministero della Salute-Iss. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla.È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Scende ancora l’Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l’incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana.lesono classificate a, ehanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio ministero della Salute-Iss. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’saràin area.È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. ...

