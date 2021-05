(Di venerdì 21 maggio 2021) Insono più di 87.000 i decessi a causa delladi coronavirus dall’dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati diagnosticati 8.769 nuovi casi di-19 e si sono registrati altri 226 decessi. Gli ultimi dati dell’Istituto Robert Koch parlano di un totale di 3.635.162 contagi con 87.128. L’incidenza dei contagi è pari a 67,3 casi ogni 100.000 abitanti, in calo costante nelle ultime settimane. I casi attivi sono circa 173.500, mentre sono circa 3.374.600 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

infoitinterno : Covid Germania, più di 87.000 morti da inizio pandemia - italiaserait : Covid Germania, più di 87.000 morti da inizio pandemia - liberenotizie : Covid Germania, più di 87.000 morti da inizio pandemia. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Covid Germania, più di 87.000 morti da inizio pandemia - - soteros1 : RT @Musso___: Passato il Covid, tornerà AfD. Le cacate di Merkel non finiranno più di provocare danni. La svolta a destra della CDU è inevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Adnkronos

...23 dosi (dati del 18 maggio), gli Stati Uniti con 82,91 dosi, e lacon 49,55 dosi (dati ... un reparto che attualmente nella regione non ospita malati. Si va verso la conferma della zona ......Insono più di 87.000 i decessi a causa della pandemia di coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati diagnosticati 8.769 nuovi casi di- ...La revisione ciclica proseguirà fino a quando non saranno disponibili sufficienti prove a sostegno di una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio ...È quanto emerge da un sondaggio di Svizzera Turismo: il 53% degli operatori interpellati prevede un ulteriore aumento a breve termine ...