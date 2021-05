Come installare velocemente app su Windows 10 (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo una formattazione o il primo avvio di un nuovo PC con Windows 10 la procedura più seccante è senza ombra di dubbio l'installazione di tutte le app preferite: dobbiamo infatti visitare uno per uno tutti i siti, scaricare gli installer e procedere con l'installazione, perdendo così una buona oretta solo per rendere il computer funzionale Come desiderato. Con Windows 10 però è possibile provare un semplicissimo trucco che velocizzerà questa procedura al massimo, installando con un solo clic del mouse tutti i programmi più utilizzati, in maniera totalmente automatizzata. Vediamo insieme in questa guida utilizzando strumenti di gestione pacchetti avanzati Come wininstall e un sito da cui è possibile creare dei semplici script con i programmi preferiti, che possiamo lanciare su qualsiasi computer appena formattato o ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo una formattazione o il primo avvio di un nuovo PC con10 la procedura più seccante è senza ombra di dubbio l'installazione di tutte le app preferite: dobbiamo infatti visitare uno per uno tutti i siti, scaricare gli installer e procedere con l'installazione, perdendo così una buona oretta solo per rendere il computer funzionaledesiderato. Con10 però è possibile provare un semplicissimo trucco che velocizzerà questa procedura al massimo, installando con un solo clic del mouse tutti i programmi più utilizzati, in maniera totalmente automatizzata. Vediamo insieme in questa guida utilizzando strumenti di gestione pacchetti avanzatiwininstall e un sito da cui è possibile creare dei semplici script con i programmi preferiti, che possiamo lanciare su qualsiasi computer appena formattato o ...

