Chiara Ferragni: look “inguardabile” ma è già “sold out” (Di venerdì 21 maggio 2021) Chiara Ferragni in giro per Milano con un look pazzesco? La fashion blogger tutta firmatissima ha osato davvero tanto, abbattendo ciò che era considerato, fino a ieri, trash. Infatti, la moglie di Fedez si è presentata con una ciabattina di plastica (tra l’altro introvabile), indossata con un calzino bianco. E se subito tale combinazione è diventata una moda, alcuni fan hanno criticato aspramente la provocazione. Calzini bianchi e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021)in giro per Milano con unpazzesco? La fashion blogger tutta firmatissima ha osato davvero tanto, abbattendo ciò che era considerato, fino a ieri, trash. Infatti, la moglie di Fedez si è presentata con una ciabattina di plastica (tra l’altro introvabile), indossata con un calzino bianco. E se subito tale combinazione è diventata una moda, alcuni fan hanno criticato aspramente la provocazione. Calzini bianchi e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ilpost : L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama K… - repubblica : Chiara Ferragni abbatte l’ultimo tabù: le ciabatte con i calzini bianchi - sofia23569 : Raga non vi scandalizzate,Chiara sta semplicemente imitando un modello usato in America #Ferragni - boyshjt_ : La gente scandalizzata da chiara ferragni che esce con le ciabatte quando quelle ciabatte sono yeezy e spoiler in a… - Bianca34874951 : RT @salines_simone: Chiara Ferragni lancia le sue ciabatte alla modica cifra di 175€. Mia madre a me le lanciava gratis -