Certificato digitale Ue, raggiunto accordo per gli spostamenti (Di venerdì 21 maggio 2021) La UE trova l'intesa sul cd Green Pass. Adesso la palla passa al Parlamento UE per l'approvazione. Il Certificato digitale dovrebbe arrivare a luglio Il Parlamento Europeo, la Commissione e il Consiglio hanno finalmente trovato la quadra sul Certificato digitale UE, meglio noto come Green Pass. Si riaccende quindi la speranza di facilitare gli spostamenti durante e dopo l'estate. L'intesa, che dovrà comunque passare al vaglio del Parlamento UE, dovrebbe entrare in vigore il primo Luglio. Il Certificato sarà disponibile sia in forma cartacea che digitale (attraverso un'apposita app). Varrà come attestato che il possessore è stato vaccinato, o è risultato recentemente negativo al test o è guarito dalla Covid-19.

