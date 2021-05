Buon compleanno Naomi Campbell | Romulo | Arturo Vidal…

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 maggio 2021) …Leonardo Del Vecchio, Umberto Pinardi, Diego Novelli, Peter Nero, Giuliana del Bufalo, Giorgio Lainati, Luigi Gubitosi, Roberto Napoletano, Paola Rivetta, Edmondo Cirielli, Piernicola Pedicini, Ilaria Mauro, Giordano Benedetti, Michele Pellizzer, Aurora Ruffino… Oggi 22 maggio compiono gli anni: Carmelo Sardo, giornalista, scrittore; Antonio Muratore, politico; Umberto Pinardi, ex calciatore, allenatore; Fiorenza de Bernardi, aviatrice; Diego Novelli, politico, giornalista; Peter Nero, pianista, musicista; Leonardo del Vecchio, imprenditore; Guido Brunetti, psicologo, scrittore; Annarosa Garatti, attrice, doppiatrice; Giancarlo Vasini, ex calciatore; Alessandro Quasimodo, attore, regista, poeta; Piero Lardi Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo; Gianni Gola, ex atleta, militare, dirigente sportivo; Francesco Montenegro, cardinale, arcivescovo; Alberto Alberani, ex ...