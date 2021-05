Bridgerton, in arrivo lo spin-off: ecco i dettagli (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ in arrivo lo spin-off di Bridgerton. La fortuna serie tv targata Netflix è uscita sulla piattaforma streaming alcuni mesi fa e sin da subito il pubblico si è mostrato interessato alla storia di Daphne e il Duca di Hastings. Il grandissimo successo ottenuto sarà difficile da replicare per la seconda stagione che parlerà, questa volta, delle avventure sentimentali di Anthony, fratello di Daphne. Dopo la notizia che voleva il Duca fuori dal cast, inoltre, in tanti aveva reagito con disappunto. Quel che è certo è che, ad oggi, sono state confermate anche la terza e la quarta stagione. Una sorpresa, però, riguarda lo spin-off annunciato solo recentemente. A scriverlo sarà sempre la sceneggiatrice e produttrice Shonda Rhimes. Pare che la serie si incentrerà sulla storia della Regina Charlotte. Bela Bajaria, capo global TV ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ inlo-off di. La fortuna serie tv targata Netflix è uscita sulla piattaforma streaming alcuni mesi fa e sin da subito il pubblico si è mostrato interessato alla storia di Daphne e il Duca di Hastings. Il grandissimo successo ottenuto sarà difficile da replicare per la seconda stagione che parlerà, questa volta, delle avventure sentimentali di Anthony, fratello di Daphne. Dopo la notizia che voleva il Duca fuori dal cast, inoltre, in tanti aveva reagito con disappunto. Quel che è certo è che, ad oggi, sono state confermate anche la terza e la quarta stagione. Una sorpresa, però, riguarda lo-off annunciato solo recentemente. A scriverlo sarà sempre la sceneggiatrice e produttrice Shonda Rhimes. Pare che la serie si incentrerà sulla storia della Regina Charlotte. Bela Bajaria, capo global TV ...

