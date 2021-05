Boga Sassuolo | addio a fine stagione | «Voglio fare un passo avanti»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 maggio 2021) Jeremieannuncia l’al: l’attaccante ivoriano, a, lascerà i neroverdi dopo tre stagioni Jeremie, intervistato da L’Equipe, annuncia il suoal. «Da gennaio eravamo in trattative per il rinnovo, senza arrivare ad un accordo. Così abbiamo deciso con i dirigenti che mi sarei trasferito quest’estate. Dopo tre anni qui, ora è il momento giusto. Vorreiun. Se c’è la possibilità di seguire l’allenatore, perché no. Dopodiché, ciò non significa che lo seguirò ovunque: dovremo vedere dove andrà, cosa succederà allain questa. Non chiudo nessuna porta». L'articolo proviene da Calcio News 24.