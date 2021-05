Barcellona, Koeman: “Qui si manca di rispetto al tecnico, ma non mi pento della mia scelta” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’ultima giornata di Liga contro l’Eibar, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, facendo chiaramente intuire che non resterà sulla panchina blaugrana: “Pentito della scelta? No, mai. Il mio sogno è sempre stato di allenare il Barcellona e sono felicissimo. C’è molta pressione, ma in questo Paese si manca di rispetto all’allenatore. Vorrei continuare, ma dobbiamo parlare”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildel, Ronald, nel corsoconferenza stampa alla vigilia dell’ultima giornata di Liga contro l’Eibar, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, facendo chiaramente intuire che non resterà sulla panchina blaugrana: “Pentito? No, mai. Il mio sogno è sempre stato di allenare ile sono felicissimo. C’è molta pressione, ma in questo Paese sidiall’allenatore. Vorrei continuare, ma dobbiamo parlare”. SportFace.

