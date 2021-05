Ascolti TV | Giovedì 20 maggio 2021 Un Passo dal Cielo chiude col record 24 1% | Il Corriere 12 8% Cresce l’Eurovision 2 3% che batte Anni 20 1 8%

(Di venerdì 21 maggio 2021) Undal6 Nella serata di ieri,20, su Rai1 il finale della fiction Undal6 – I Guardiani ha appassionato 5.246.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale 5 Il– The Mule ha raccolto davanti al video 2.694.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 l’ultimo prime time di20 ha interessato 420.000 spettatori pari all’1.8% di share. Su Italia 1 la partita di calcio benefica Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne ha intrattenuto 1.238.000 spettatori con il 5.3% (presentazione di 16 minuti: 1.015.000 – 4%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori pari ad uno share del 6% (presentazione di 15 minuti: : 808.000 – 3.2%). ...

Ieri sera, 20 maggio 2021, è andato in onda su Rai 1 l'ultimo appuntamento con la fiction "Un Passo dal Cielo 6" con protagonista Daniele Liotti.