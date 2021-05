Zona bianca da quando? Lazio e Lombardia sperano a metà giugno | ecco il calendario regione per regione

Advertising

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO A ZONA BIANCA ++ ?? IN DIRETTA > ORE 21:45 > '#ZONABIANCA' (Rete 4) - RegLiguria : DA LUNEDÌ 7 GIUGNO LIGURIA IN ZONA BIANCA. DA DOMANI COPRIFUOCO ALLE 23 Da lunedì 7 giugno compreso la Liguria sar… - LegaSalvini : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > MERCOLEDÌ 19 MAGGIO | ore 21:45 | 'Zona Bianca' | Hash… - giornalemolise : Zona bianca: ancora in calo l'incidenza del #Molise, ora è 22 casi su 100mila abitanti - - ilriformista : L'Italia verso la #ZONABIANCA -

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca

Ecco dunque che le restrizioni possono calare e le Regioni si preparano ad abbandonare i colori e arrivare nella fatidica. Se il trend dei contagi resta in discesa da inizio giugno ...Da giugno alcune regioni italiane potrebbero diventare, tra cui Lazio , Lombardia e Umbria , poi se tutto va come deve andare ce ne aggiungeranno molte altre. Questo perché c'è una diminuzione costante dell'incidenza dei nuovi casi su 100mila ...PANDEMIA La luce in fondo al tunnel sta arrivando e «il Piemonte comincia a colorarsi di bianco». Per ora ci sono vicinissime le province di Asti e Alessandria, e perfino Torino città non è molto [ ...La notte è più lunga Attesa per le zone bianche. Pfizer ai 12-15enni per accelerare ancora. Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i ...