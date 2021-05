Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: cosa è successo nella settima puntata (Di giovedì 20 maggio 2021) cosa è successo nella settima puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda giovedì scorso su Rai 1? Nell’episodio intitolato “Il sentiero delle ore” tutto è girato intorno ad un monastero arroccato in montagna. Lì vicino, infatti, è stato ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo. Francesco e Vincenzo si sono messi subito al lavoro scoprire la verità. Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché i due si sono trovati a dover indagare su un convento di monaci e hanno scoperto che i sentieri del dolore possono portare a compiere dei gesti estremi se non incontrano in tempo il perdono. Francesco si è poi ritrovato a dover fare i conti con il proprio passato. Ha dovuto quindi prendere in mano la situazione e affrontare i fantasmi legati alla ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021)di Undal6 – Iin onda giovedì scorso su Rai 1? Nell’episodio intitolato “Il sentiero delle ore” tutto è girato intorno ad un monastero arroccato in montagna. Lì vicino, infatti, è stato ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo. Francesco e Vincenzo si sono messi subito al lavoro scoprire la verità. Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché i due si sono trovati a dover indagare su un convento di monaci e hanno scoperto che i sentieri del dolore possono portare a compiere dei gesti estremi se non incontrano in tempo il perdono. Francesco si è poi ritrovato a dover fare i conti con il proprio passato. Ha dovuto quindi prendere in mano la situazione e affrontare i fantasmi legati alla ...

