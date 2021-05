Ultima partita, ultimo arbitro: le designazioni per Torino-Benevento (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Ultima gara del Benevento in serie A, in programma domenica sera (ore 20:45) a Torino è stata affidata a Marco di Bello di Brindisi. L’arbitro pugliese dirigerà per la prima volta la Strega in questa stagione. Di Bello era domenica scorsa al “Ciro Vigorito” in occasione del match con il Crotone, in quell’occasione era il responsabile al var. Per trovare l’ultimo precedente sul campo con il brindisino bisogna invece risalire alla stagione 2017/18, nello specifico al derby casalingo perso dai giallorossi contro il Napoli (0-2). Gli assistenti contro i granata di Davide Nicola saranno Niccolò Pagliardini di Arezzo e Alessio Berti di Prato. Pagliardi è alla sua seconda designazione in questo campionato con il Benevento, l’unico ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’gara delin serie A, in programma domenica sera (ore 20:45) aè stata affidata a Marco di Bello di Brindisi. L’pugliese dirigerà per la prima volta la Strega in questa stagione. Di Bello era domenica scorsa al “Ciro Vigorito” in occasione del match con il Crotone, in quell’occasione era il responsabile al var. Per trovare l’precedente sul campo con il brindisino bisogna invece risalire alla stagione 2017/18, nello specifico al derby casalingo perso dai giallorossi contro il Napoli (0-2). Gli assistenti contro i granata di Davide Nicola saranno Niccolò Pagliardini di Arezzo e Alessio Berti di Prato. Pagliardi è alla sua seconda designazione in questo campionato con il, l’unico ...

Advertising

Inter : ?? | PRONTI Carichi come @RomeluLukaku9 per l'ultima partita della stagione? - acmilan : #MilanCagliari ??? The squad for our final home game of the season ??? I convocati per l’ultima partita casalinga… - capuanogio : Intreccio di allenatori tra #Napoli e #Lazio. Ad #ADL piace #Inzaghi mentre #Lotito sta sondando #Gattuso che domen… - anteprima24 : ** Ultima #Partita, ultimo #Arbitro: le designazioni per #Torino-##Benevento ** - MatteoTamburin4 : @FMCROfficial Pasqua, ma lui è da dopo quel Milan-Napoli che non arbitra più e Orsato, che, non vorrei sbagliarmi,… -