Sileri |  situazione in netto miglioramento | a breve alcune Regioni saranno bianche

(Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Buone notizie sul fronte pandemico. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, traccia un bilancio positivo della situazione italiana. A partire dall'importanza di iniziare a vaccinare i più giovani e della possibilità di non indossare più la mascherina all'aperto quando sarà immunizzata il 50% della popolazione. "Noi abbiamo - ha detto ai microfoni di radio Cusano Campus - una quota importante di popolazione che è sotto i 16 anni, circa 9 milioni di persone. Mi auguro che il 28 maggio l'Ema dia l'ok al vaccino agli under 16. Proprio in questa popolazione la circolazione del virus può essere maggiore, quindi col vaccino si potrà fare un ulteriore passo in avanti verso l'immunità di gregge. E' importante mettere in sicurezza i nostri adolescenti prima che si ritorni a scuola a settembre". Per quanto riguarda l'obbligo di indossare la mascherina, ...