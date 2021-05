PL2 Gp Monaco | Leclerc e Sainz comandano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 20 maggio 2021) Charlesmette a referto il miglio tempo nelle PL2 del Gp di. Seconda posizione per un ottimo Carlosseguito da Lewis Hamilton su Mercedes. PL2 Gp: cosa è successo? La Ferrari è tornata in pista per prima dopo l’ottima prima sessione di prove libere di questa mattina. Leclec, costretto a saltare la prima sessione, ha avuto bisogno di un pò di tempo per trovare il giusto ritmo contrariamente al compagno di scuderia.infatti ha dimostrato di essere davvero a suo agio per le strade del Principato mettendosi a guidare la sessione sia con gomma bianca che con gomma rossa. Piccolo squillo da parte di Lewis Hamilton che mette a referto il miglior tempo con gomma gialla in 1:12:569. In seguito, le vetture montano gomma rossa e le due Ferrari volano. Il miglior tempo è ...