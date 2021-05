Napoli, è tempo di annunci: “Ci sarà la settimana prossima” (Di giovedì 20 maggio 2021) Carlo Alvino, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha dettato i tempi che dovremo attendere per conoscere il nuovo allenatore del Napoli. Il Napoli domenica sera giocherà la sfida contro il Verona che potrebbe portare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Gli azzurri sono padroni del proprio destino e se dovesso vincere, a prescindere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) Carlo Alvino, a Radio Kiss Kiss, ha dettato i tempi che dovremo attendere per conoscere il nuovo allenatore del. Ildomenica sera giocherà la sfida contro il Verona che potrebbe portare la qualificazione allaedizione della Champions League. Gli azzurri sono padroni del proprio destino e se dovesso vincere, a prescindere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea Roma - Napoli via Formia: traffico rallentato per la presenza di animali nei pressi della linea a… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Roma - Napoli via Formia: traffico rallentato per la presenza di animali nei pressi della linea a… - PeppeRusso21 : RT @SpudFNVPN: Alza le bandiere al cielo. Voce,forza e persistenza. Amore assoluto e voglia di abbracciarci. Tutti insieme coesi con i no… - FracapN : NAPOLI- H.VERONA: Daniele CHIFFI di Padova LONGO – VALERIANI IV: FOURNEAU VAR: NASCA AVAR: CECCONI Il Napoli ingag… - mike__mania : La differenza sostanziale tra Allegri e Ancelotti che molti non capiscono è che Ancelotti è finito da tempo, Allegr… -