Melucci | «Tutta Taranto ormai sta salendo di livello | magnifica Prisma | grazie per queste emozioni»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Complimenti a Brescia, è stata una serie già di un’altra categoria per tecnica e intensità, ora la SSDVolley è dove le compete. È un grande simbolo di ripartenza per l’intera città, aspettando imprese simili da parte delle sorelle rossoblù delle altre discipline sportive. È iniziata nel migliore dei modi la cavalcata verso i XX Giochi del Mediterraneo di2026 e presto regaleremo sorprese ai tifosi ionici con riguardo all’impiantistica comunale.sta cambiando eè davvero da Serie A, in senso lato, in tutti i settori. Ancora auguri a Tonio Bongiovanni, Elisabetta Zelatore, coach Vincenzo Di Pinto, ai dirigenti, lo staff e tutti i nostri fantastici campioni della! first appeared on Tarantini ...

Il nostro ringraziamento al sindaco e al'amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto e per averci dato la possibilità di continuare a fare musica anche in questo periodo difficile. Il sindaco ionico si congratula con la società pallavolistica tarantina per l'approdo in Superlega. Nel frattempo anche il Castello Aragonese ... Firmata martedì mattina la convenzione tra il Comune di Taranto, rappresentato dal sindaco Rinaldo Melucci, e le due bande cittadine "Grande Orchestra di Fiati Santa Cecilia" e "Giovanni Paisiello"