Matteo Salvini: “Nessun matrimonio in programma con Francesca Verdini, stiamo bene così” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma“. Parole di Matteo Salvini che al settimanale Oggi ha detto di non sentire la necessità di convolare a nozze con Francesca Verdini, 28 anni, con la quale convive. Figlia di Denis Verdini, Francesca vive a Roma e lavora nella squadra del programma di Rete4 Forum, dove gestisce i social media. Il rapporto tra la figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini e il leader della Lega va a gonfie vele ma la stessa Francesca ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove conferma che non c’è ‘odore di matrimonio’: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare… Mi piace così come è. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma ilnon è in“. Parole diche al settimanale Oggi ha detto di non sentire la necessità di convolare a nozze con, 28 anni, con la quale convive. Figlia di Denisvive a Roma e lavora nella squadra deldi Rete4 Forum, dove gestisce i social media. Il rapporto tra la figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denise il leader della Lega va a gonfie vele ma la stessaha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove conferma che non c’è ‘odore di’: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare… Mi piacecome è. ...

Advertising

LegaSalvini : ++ LA LEGA PRESENTA LE PROPOSTE FISCALI ++ Matteo Salvini: 'Via l’IMU su immobili sfitti, inagibili o occupati abu… - LegaSalvini : AFFONDO DI MATTEO #SALVINI: 'ENRICO LETTA VIVE MALE, PENSA SOLO AD INSULTARMI' - La7tv : #intanto Siparietto tra Matteo Salvini e i giornalisti: 'Silvio Berlusconi in fin di vita? “Tié! Berlusconi è etern… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Matteo #Salvini sul tema #immigrazione risponde in modo chiaro: 'Gli amministratori della Lega non accoglieranno #migran… - fawkes9_guy : RT @LegaSalvini: ++ LA LEGA PRESENTA LE PROPOSTE FISCALI ++ Matteo Salvini: 'Via l’IMU su immobili sfitti, inagibili o occupati abusivamen… -