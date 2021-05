(Di giovedì 20 maggio 2021) BUENOS AIRES (Argentina) - Sono sette ledi presunto "omicidio intenzionale" (reato per il quale sono previste pene da 8 a 25 anni di carcere) dai pubblici ministeri che indagano ...

sportli26181512 : #Maradona, imputate 7 persone per la morte di Diego: Tutti sono accusati di presunto omicidio intenzionale: rischia… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona imputate

Corriere dello Sport.it

...le personedi presunto "omicidio intenzionale" (reato per il quale sono previste pene da 8 a 25 anni di carcere) dai pubblici ministeri che indagano sulla morte di Diego Armando. ...L'ipotesi è che possa essere stata falsificata la firma di, ma bisognerà capire perché: al momento, infatti, non ci sono ancora personeper la morte del campione.Sono tutti operatori sanitari presenti da Maradona nel giorno del suo decesso, il 25 novembre scorso. Si tratterebbe degli infermieri Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid, del loro coordinator ...Va avanti il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Chi sono gli imputati che testimonieranno dal prossimo 31 maggio ...