Madonna delle Grazie di Stia: quella preghiera affidata a una donna (Di giovedì 20 maggio 2021) La Madonna delle Grazie di Stia appare a una donna che aveva paura di essere presa per ciarlatana, Quando il prodigio si manifestò ancora, prese coraggio e annunciò l’accaduto. Il 20 maggio 1428 nell’alto Casentino vi fu un terribile nubifragio. Lo riportano tre diversi manoscritti risalenti ai primi del quattrocento. In quel luogo e in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladiappare a unache aveva paura di essere presa per ciarlatana, Quando il prodigio si manifestò ancora, prese coraggio e annunciò l’accaduto. Il 20 maggio 1428 nell’alto Casentino vi fu un terribile nubifragio. Lo riportano tre diversi manoscritti risalenti ai primi del quattrocento. In quel luogo e in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ritesh69571662 : RT @LuaHilda: Santuario Della Madonna Delle Grazie, Italy...?? - d3fnclss : sono una delle poche vergini del mio gruppo e prima ho fatto una battuta a riguardo e hanno iniziato a giudicarmi d… - lastgiuli : @LoveYou3000__ madonna quanto ti amo stellina, sei una delle persone più belle che abbia mai conosciuto ???? - WrittenMemxries : Odio storia dell'arte scusatemi cioè l'arte è bella per carità ma è una delle materie che odio di più e ce l'ho anc… - stellacarta_ : RT @giuxlouis: ma in che senso mancano meno di 12 ore alla fine delle votazioni? che ansia madonna I vote #Louies for #BestFanArmy at the… -