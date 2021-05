Gualtieri | primarie saranno festa con candidati qualità

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “Chiedo a tutti di partecipare alle, non solo agli elettori del Pd ma a tutti i cittadini. Leuna bellissimadella partecipazione e sono contento che Marino abbia invitato al voto per un candidato (Giovanni Caudo, ndr), tra l’altro una persona di grande.” “per isindaci, per i presidenti dei Munciipi ma anchedelle idee. Chiedo a tutti di firmare per la mia candidatura ma anche per quella degli altri”. Così il candidato del Pd alledel centrosinistra per Roma, Roberto, in diretta su Radio Immagina.