È sempre Allegri il primo della lista di De Laurentiis (Di giovedì 20 maggio 2021) È cominciato il rush finale. Domenica sera, il Napoli saprà se sarà in Champions League per la settima volta in undici anni. Un traguardo prestigioso, che conferma ancora una volta lo status di grande squadra e grande club in Italia. E di seconda fascia in Europa, visto che il Napoli è ventesimo nel ranking Uefa. Il Napoli – facendo gli scongiuri – tornerebbe in Champions dopo un anno di assenza. Un traguardo che sarebbe stato conquistato per la prima volta in carriera da Rino Gattuso che ha vissuto a Napoli diciotto mesi in chiaroscuro, con un finale quasi perfetto. Il Napoli da un lato è ovviamente concentrato su quel che accadrà in campo e dall'altro tende sempre un orecchio al toto-allenatore. La panchina del Napoli è una panchina molto ambita. Lo è sempre stata nell'ultimo decennio, basta vedere i nomi che si sono succeduti, e lo è in maniera ...

