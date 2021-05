Denise Pipitone, ora ci siamo: “Abbiamo i nomi dei rapitori” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il caso Denise Pipitone potrebbe essere giunto ad una svolta. L’ex maresciallo di Marsala ha rivelato che ci sono i nomi dei rapitori. Denise Pipitone (Google Images)Il caso Denise Pipitone sembra sempre più vicino alla sua risoluzione. Naturalmente ci sono ancora delle indagini in corso. Stanno venendo fuori però alcuni elementi fortissimi che potrebbero cambiare le carte in tavola. A quanto pare, infatti, nella lettera anonima sarebbero state segnalate tre persone che sarebbero state avvistate in compagnia della piccola. Questo potrebbe seriamente cambiare tutto. Qualora questa fonte venisse confermata infatti, a quel punto gli inquirenti potrebbero fare delle pressioni su queste persone per farsi rivelare che fine ha fatto la ... Leggi su chenews (Di giovedì 20 maggio 2021) Il casopotrebbe essere giunto ad una svolta. L’ex maresciallo di Marsala ha rivelato che ci sono idei(Google Images)Il casosembra sempre più vicino alla sua risoluzione. Naturalmente ci sono ancora delle indagini in corso. Stanno venendo fuori però alcuni elementi fortissimi che potrebbero cambiare le carte in tavola. A quanto pare, infatti, nella lettera anonima sarebbero state segnalate tre persone che sarebbero state avvistate in compagnia della piccola. Questo potrebbe seriamente cambiare tutto. Qualora questa fonte venisse confermata infatti, a quel punto gli inquirenti potrebbero fare delle pressioni su queste persone per farsi rivelare che fine ha fatto la ...

Advertising

veronic23377741 : RT @Nameless_181: #BuongiornoATutti Per favore, diffondete le locandine. Aiutateci a trovare Denise Pipitone #DenisePipitone #veritaperde… - infoitinterno : Denise Pipitone: chi è il fratello Kevin, età, carriera, vita privata - vincecamaggio : Denise Pipitone, missiva anonima a Chi l'havisto: la bimba sarebbe stata vista in un'auto - infoitinterno : Denise Pipitone, l’anonimo racconta tutto, “Ecco come fu rapita” - infoitinterno : Chi l'ha Visto, svelato il contenuto della lettera anonima su Denise Pipitone: 'Ho avuto paura' -