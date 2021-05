Cosa c’è da capire sul no di Mattarella al secondo mandato (Di giovedì 20 maggio 2021) Parlare ai bambini affinché il politico intenda. L’annuncio di Sergio Mattarella davanti agli studenti della scuola primaria Geronimo Stilton di Roma ha condizionato molti dei discorsi dei partiti nelle ultime 24 ore. Il Presidente della Repubblica, di fatto, ha confermato quanto già detto in passato: no a un suo secondo mandato (come invece fece Giorgio Napolitano) al Quirinale. Una posizione già emersa in occasione del suo messaggio di fine anno dello scorso 31 dicembre e ribadita il 2 febbraio. Ma le parole pronunciate ieri hanno creato il classico mare magnum politico, con i partiti che – anche in questa occasione – si sono divisi. Ma quali possono essere i piani futuri dell’attuale Capo dello Stato? Le posizioni dei vari partiti “Sono vecchio, tra otto mesi potrò riposarmi“. Con questa risposta agli studenti, Sergio ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Parlare ai bambini affinché il politico intenda. L’annuncio di Sergiodavanti agli studenti della scuola primaria Geronimo Stilton di Roma ha condizionato molti dei discorsi dei partiti nelle ultime 24 ore. Il Presidente della Repubblica, di fatto, ha confermato quanto già detto in passato: no a un suo(come invece fece Giorgio Napolitano) al Quirinale. Una posizione già emersa in occasione del suo messaggio di fine anno dello scorso 31 dicembre e ribadita il 2 febbraio. Ma le parole pronunciate ieri hanno creato il classico mare magnum politico, con i partiti che – anche in questa occasione – si sono divisi. Ma quali possono essere i piani futuri dell’attuale Capo dello Stato? Le posizioni dei vari partiti “Sono vecchio, tra otto mesi potrò riposarmi“. Con questa risposta agli studenti, Sergio ...

Advertising

brandobenifei : La decisione del Senato di restituire il vitalizio a #Formigoni condannato in via definitiva per corruzione mi indi… - repubblica : Ok del Senato all'uso di intercettazioni e tabulati contro Giovanardi, cosa c'è nel filone dell'inchiesta sui clan… - borghi_claudio : Non c'è niente da fare, i dibattiti nelle tv locali sono un'altra cosa, per tempi, possibilità di esprimere concett… - Jardinlesmots : RT @AndreaSALIERI1: Cosa c'è di peggio che essere truffati da chi avevi dato la tua fiducia? Ammettere di essere stati truffati da chi avev… - Eugenio85428611 : RT @AndreaSALIERI1: Cosa c'è di peggio che essere truffati da chi avevi dato la tua fiducia? Ammettere di essere stati truffati da chi avev… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Cosa succede se il formatore non è qualificato? PuntoSicuro