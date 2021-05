Ceglie Messapica: la lite finisce in sparatoria, un ferito In una stazione di servizio (Di giovedì 20 maggio 2021) Accaduto in serata. Nell’area di una stazione di servizio, sulla strada per San Vito dei Normanni, i due si sono incontrati forse essendosi dati appuntamento. Hanno iniziato a litigare ed il diverbio è talmente trasceso da essere culminato in spari da parte di uno dei due contendenti. Diversi colpi per cui l’altro è rimasto ferito ed è risalito in macchina per tentare di andare all’ospedale ma durante il tragitto si è fermato ed ha perso conoscenza. È stato quindi soccorso dal personale del 118. Indagano i carabinieri. Acquisite le immagini della videosorveglianza. L'articolo Ceglie Messapica: la lite finisce in sparatoria, un ferito <small class="subtitle">In una stazione ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 maggio 2021) Accaduto in serata. Nell’area di unadi, sulla strada per San Vito dei Normanni, i due si sono incontrati forse essendosi dati appuntamento. Hanno iniziato a litigare ed il diverbio è talmente trasceso da essere culminato in spari da parte di uno dei due contendenti. Diversi colpi per cui l’altro è rimastoed è risalito in macchina per tentare di andare all’ospedale ma durante il tragitto si è fermato ed ha perso conoscenza. È stato quindi soccorso dal personale del 118. Indagano i carabinieri. Acquisite le immagini della videosorveglianza. L'articolo: lain, un In una...

