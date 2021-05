Amazon in trattativa per l’acquisto di Mgm, un affare da 9 miliardi (Di giovedì 20 maggio 2021) Amazon è in trattative per acquisire Mgm, l’affare vale 9 miliardi ed è strategico per la posizione di Amazon nel mondo dello streaming Da diverse settimane sarebbero in corso trattative trattative tra Amazon e la società cinematografica di James Bond, Mgm Metro-Goldwin-Meyer, che mirano ad eliminare dal mercato uno dei colossi del cinema indipendente. Amazon L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 20 maggio 2021)è in trattative per acquisire Mgm, l’vale 9ed è strategico per la posizione dinel mondo dello streaming Da diverse settimane sarebbero in corso trattative trattative trae la società cinematografica di James Bond, Mgm Metro-Goldwin-Meyer, che mirano ad eliminare dal mercato uno dei colossi del cinema indipendente.L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Chiara_Rossi3 : RT @pietrogranero: - fabiofabbretti : #Amazon punta al colpaccio: l’acquisto della #MGM (Metro Goldwyn Mayer) - StartMagNews : RT @pietrogranero: - ilbernoccolo : Amazon in trattativa per acquisire Metro-Goldwyn-Mayer per 9 miliardi di dollari - Chiara_Rossi3 : RT @StartMagNews: Amazon è in trattativa per acquisire l’iconico studio cinematografico statunitense Mgm per circa 9 miliardi di dollari. L… -