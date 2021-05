A Gaza 230 morti, 65 erano bambini (Di giovedì 20 maggio 2021) Dall'inizio dei bombardamenti israeliani a Gaza sono rimasti uccisi 230 palestinesi. Lo aggiorna il ministero della sanità di Hamas. Fra queste vittime sono inclusi 65 bambini, 39 donne e 17 anziani. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Dall'inizio dei bombardamenti israeliani asono rimasti uccisi 230 palestinesi. Lo aggiorna il ministero della sanità di Hamas. Fra queste vittime sono inclusi 65, 39 donne e 17 anziani. ...

