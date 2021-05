WTA Parma 2021, Martina Di Giuseppe cede in due set a Qiang Wang (Di mercoledì 19 maggio 2021) A Parma, dove è in corso l’Emilia-Romagna Open 2021, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor, si ferma agli ottavi di finale la corsa della qualificata azzurra Martina Di Giuseppe, superata dalla cinese Qiang Wang, numero 6 del seeding, con un duplice 6-4 in un’ora e 41 minuti. Il primo set si apre con tre break consecutivi e la cinese va in vantaggio per 2-1. Il quarto gioco è quello che fa da spartiacque: Di Giuseppe manca ben sette palle break, delle quali tre consecutive, e Wang ne approfitta per scappare sul 3-1. Nel game seguente arriva il doppio break e in un amen la numero 6 del tabellone si invola sul 5-1. Sussulto d’orgoglio dell’azzurra, che con un parziale di 12 punti a 5 si riporta sul 4-5, ma quando la cinese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) A, dove è in corso l’Emilia-Romagna Open, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor, si ferma agli ottavi di finale la corsa della qualificata azzurraDi, superata dalla cinese, numero 6 del seeding, con un duplice 6-4 in un’ora e 41 minuti. Il primo set si apre con tre break consecutivi e la cinese va in vantaggio per 2-1. Il quarto gioco è quello che fa da spartiacque: Dimanca ben sette palle break, delle quali tre consecutive, ene approfitta per scappare sul 3-1. Nel game seguente arriva il doppio break e in un amen la numero 6 del tabellone si invola sul 5-1. Sussulto d’orgoglio dell’azzurra, che con un parziale di 12 punti a 5 si riporta sul 4-5, ma quando la cinese ...

Advertising

zazoomblog : Tabellone Wta Parma 2021: Serena Williams guida il seeding ci sono quattro italiane - #Tabellone #Parma #2021:… - SebasscoRizzoli : ??WTA Parma?? ??Errani +3.5 -109 ??Errani +169 - tennisontelly : WTA Parma from 10:00 includes Friedsam vs Garcia Sorribes Tormo vs Errani Samsonova vs Martic Gauff vs Giorgi Pr… - livetennisit : WTA Parma e Belgrado: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo tre azzurre a Parma (LIVE) - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Wta Parma - Serena Williams si spegne al secondo turno. Che vittoria Errani -