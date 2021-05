Venerato: “De Laurentiis ha ufficialmente chiesto ad Allegri di allenare il Napoli” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Ciro Venerato ha parlato anche di Allegri: De Laurentiis ha ufficialmente chiesto ad Allegri di allenare il Napoli. Si è parlato un po’ di tutti i temi anche con Spalletti, un mese fa c’è stata una lunga telefonata con Galtier. Il presidente ha avviato un casting molto importante per sostituire il tecnico calabrese Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Ciroha parlato anche di: Dehaaddiil. Si è parlato un po’ di tutti i temi anche con Spalletti, un mese fa c’è stata una lunga telefonata con Galtier. Il presidente ha avviato un casting molto importante per sostituire il tecnico calabrese

Advertising

Diego31883 : RT @kisskissnapoli: Venerato: 'Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli a partire da lunedì prossimo. Rispetto per ambiente e piazza, ma l’… - 1926_cri : RT @kisskissnapoli: Venerato: 'Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli a partire da lunedì prossimo. Rispetto per ambiente e piazza, ma l’… - marcoperillo : RT @kisskissnapoli: Venerato: 'Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli a partire da lunedì prossimo. Rispetto per ambiente e piazza, ma l’… - kisskissnapoli : Venerato: 'Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli a partire da lunedì prossimo. Rispetto per ambiente e piazza, m… - infoitsport : Rai, Venerato: 'De Laurentiis ha avuto un colloquio di diverse ore con Galtier' -