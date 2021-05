Vaccini a clochard e irregolari in Lombardia. Scontro in Commissione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dai primi di giugno Regione Lombardia avvierà la vaccinazione dei soggetti fragili privi di assistenza sanitaria "regolare", come persone senza fissa dimora e stranieri sprovvisti di documento. Lo ha ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dai primi di giugno Regioneavvierà la vaccinazione dei soggetti fragili privi di assistenza sanitaria "regolare", come persone senza fissa dimora e stranieri sprovvisti di documento. Lo ha ...

fioPSD : RT @caritaslodi: Le Ats di @RegLombardia contatteranno le associazioni che lavorano al fianco dei più fragili. Un grande segno di civiltà,… - caritaslodi : Le Ats di @RegLombardia contatteranno le associazioni che lavorano al fianco dei più fragili. Un grande segno di ci… - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono -27 Ieri 946 oggi 919 -22 ricoverati,-3 in T.I(>100),1.424 guariti,-491 in… - peoplexplanet : #Napoli: #vaccini #COVID19 per #clochard e #migranti con codici fiscali temporanei. #vaccino - peoplexplanet : #Napoli: #vaccini #COVID19 per #clochard e #migranti con codici fiscali temporanei. #vaccino -