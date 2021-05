Una valanga uccide due alpinisti in Alto Adige (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Le valanghe tornano a uccidere sulle vette dell'Alto Adige, con due scialpinisti morti per una slavina vicino all'Ortles. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno del 19 maggio lungo la via normale che conduce ai 3.851 metri della vetta del Gran Zebrù, la Koenigsspitze come viene chiamata nel mondo dell'alpinismo. Le vittime sono due uomini originari della provincia di Bergamo, un 55enne di Pradalunga e un 47enne di Vertova, che facevano parte di una cordata di quattro persone. Gli altri due compagni di ascensione sono rimasti lievemente feriti e, dopo aver lanciato l'allarme ai soccorritori, sono stati elitrasportati al vicino rifugio Pizzini. A quota 3.600 metri La tragedia si è consumata verso le ore 12,30 a circa 3.600 metri di quota poco sopra il Colle della Bottiglia, uno dei punti più suggestivi ma ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Le valanghe tornano are sulle vette dell', con due scimorti per una slavina vicino all'Ortles. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno del 19 maggio lungo la via normale che conduce ai 3.851 metri della vetta del Gran Zebrù, la Koenigsspitze come viene chiamata nel mondo dell'alpinismo. Le vittime sono due uomini originari della provincia di Bergamo, un 55enne di Pradalunga e un 47enne di Vertova, che facevano parte di una cordata di quattro persone. Gli altri due compagni di ascensione sono rimasti lievemente feriti e, dopo aver lanciato l'allarme ai soccorritori, sono stati elitrasportati al vicino rifugio Pizzini. A quota 3.600 metri La tragedia si è consumata verso le ore 12,30 a circa 3.600 metri di quota poco sopra il Colle della Bottiglia, uno dei punti più suggestivi ma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una valanga sul Gran Zebrù nel gruppo Ortles-Cevedale ha causato la morte di due scialpinisti. Una terza persona è… - sulsitodisimone : Una valanga uccide due alpinisti in Alto Adige - Agenzia_Italia : Una valanga uccide due alpinisti in Alto Adige - StreetNews24 : Gara due del primo turno di Play-Off. Dopo la sconfitta di domenica, Fabriano cerca riscatto, ancora una volta al P… - Makario24597994 : RT @pioggiadoro: Buongiorno carissimi, una bella pisciatina negli slip prima di uscire, sono le mie solite gocce di chanel per sentirmi a m… -