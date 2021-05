Sciucker Frames | soci controllo sottoscrivono pro-quota aumento a servizio warrant

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo Sciukerto sull’AIM Italia ed attivo nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, comunica che gli azionisti di riferimento Marco e Romina Cipriano hanno sottoscritto per intero, direttamente e tramite H.Arm, ladi propria competenza dell’di capitale adei “Sciuker2018–2021?. Idihanno esercitato 5.286.540corrispondenti a 5.286.540 azioni per complessivi 9,8 milioni di euro. Ad esito dell’di capitale adei, assumendo l’integrale sottoscrizione dello stesso, la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sciucker Frames

QuiFinanza

Arm, la quota di propria competenza dell' aumento di capitale a servizio dei "Warrant Sciuker2018"2021". I soci di Controllo hanno esercitato 5.286.540 warrant corrispondenti a 5.286.540 ...Enel X e, come funziona l'accordo per Vivi Meglio Unifamiliare Grazie alla cessione del credito i clienti non dovranno anticipare alcuna spesa per gli interventi e con Enel X non sarà ...Il Gruppo Sciuker Frames quotato sull'AIM Italia ed attivo nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione ...Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri a +0,8% rispetto al -0,5% del London Ftse Aim 100 e al -0,2% del London Ftse Aim All Share. Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 13.934.495 pe ...