Sampdoria | lo scudetto della leggenda compie 30 anni

19 maggio 1991. Chiedete a un qualunque tifoso della Sampdoria se si ricorda di quel giorno e sarà impossibile sentirvi rispondere di no. Persino chi non era ancora nato vi dirà che sì, sa benissimo a che cosa si riferisce. Quello, infatti, è il giorno dello scudetto, il primo e unico nella storia blucerchiata, epilogo di una stagione indimenticabile, uno di quei trionfi destinati a restare per sempre nella storia del calcio italiano, come quello del Cagliari nel '70 o del Verona nell'85. Uno scudetto che oggi compie esattamente 30 anni. Quel giorno a Marassi non c'era un posto vuoto, anzi, di stadi ce ne sarebbero voluti almeno un paio per contenere l'entusiasmo di un popolo che coronava un sogno. Era la penultima di campionato, match point scudetto con una giornata ...

MarcoManny : Sono passati 30 anni da quel 19/05/91, ma le emozioni sono vive! Esserci stato è un privilegio che spero un giorno… - AriSolosamp : RT @Steva781: 30anni ormai son passati, ero ragazzino e a distanza di tempo mi emoziono come allora per uno scudetto Visto Vinto Vissuto. U… - Dorian221190 : RT @simobruzzo: Facciamo festa ancora oggi... per sempre grazie Paolo... ????????? #Sampdoria #Scudetto @sampdoria - alvyspera : 19.5.1991-19.5.2021: 30 anni fa lo scudetto della Sampd'Oro, emozioni indimenticabili. @sampdoria #campioneditalia - Steva781 : 30anni ormai son passati, ero ragazzino e a distanza di tempo mi emoziono come allora per uno scudetto Visto Vinto… -