Reparto di rianimazione dell’ospedale Da Procida ora è a rischio chiusura

di Erika Noschese L'ospedale Da Procida rischia la chiusura. A lanciare l'allarme gli infermieri e gli operatori sanitari che, attraverso una petizione, chiedono al ministero della salute la stabilizzazione. A rischio chiusura è il Reparto di rianimazione della struttura ospedaliera che, in fase emergenziale, è stato trasformato in centro Covid. Si tratta, di fatto, di otto posti letto che hanno lavorato a pieno ritmo in fase emergenziale, accettando sempre i pazienti provenienti da tutta la Campania. "In questo momento ci sono tanti pazienti ancora ricoverati, ci sono 2 reparti di penumologia che ancora resteranno attivi. I posti letto sono essenziali per questo territorio e per la Campania. Ci lavorano 40 infermieri e Oss, tutti precari, hanno imparato a gestire pazienti Covid in ...

janlucas1971 : RT @Andre_Dalma: Buonasera amici, vi scrivo dal reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Santa Croce' di Cuneo, per il resto tutto bene. #Laz… - infocampania : SALERNO - UNA PETIZIONE PER LASCIARE APERTO IL REPARTO RIANIMAZIONE PER MALATI COVID DELL'OSPEDALE 'DA PROCIDA'… - luca_tessitore : 'Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l' anima sua?O che darà l' uomo in cambio… - CskaTorino : RT @Andre_Dalma: Buonasera amici, vi scrivo dal reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Santa Croce' di Cuneo, per il resto tutto bene. #Laz… - namsdimple_ : @SingvlarTAE Reparto rianimazione -