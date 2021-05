Rai Sport o DAZN? Dove vedere Lecce-Venezia, streaming e diretta tv playoff Serie B (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il match Lecce-Venezia, valido come semifinale di ritorno dei playoff della Serie B 2020/21, si gioca giovedì 20 maggio alle ore 18.30 nello stadio Via del Mare di Lecce. I salentini proveranno a ribaltare la sconfitta dell’andata 1-0 in una sfida decisa dalla rete di Forte. Ricordiamo che, anche in caso di vittoria con il minimo scarto, la squadra di Corini approderebbe L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Salernitana vince ancora, il riepilogo della Serie B Il Venezia vince 3-2 contro il Chievo e vola alle semifinali playoff DAZN ancora in vantaggio su Sky per i diritti della Serie A DAZN sul digitale terrestre, c’è ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il match, valido come semifinale di ritorno deidellaB 2020/21, si gioca giovedì 20 maggio alle ore 18.30 nello stadio Via del Mare di. I salentini proveranno a ribaltare la sconfitta dell’andata 1-0 in una sfida decisa dalla rete di Forte. Ricordiamo che, anche in caso di vittoria con il minimo scarto, la squadra di Corini approderebbe L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Salernitana vince ancora, il riepilogo dellaB Ilvince 3-2 contro il Chievo e vola alle semifinaliancora in vantaggio su Sky per i diritti dellasul digitale terrestre, c’è ...

