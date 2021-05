Pallamano | Serie A maschile 2021 | vince Conversano | sesto Scudetto per i pugliesi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) A distanza di dieci anni dall’ultimo trionfonuovamente lodellaA di, con la formazione pugliese che proprio nel recupero è riuscita a sconfiggere il Bolzano tra le mura amiche del Pala San Giacomo per 32-29, distanziando di sette lunghezze la Raimond Sassari. Proprio i sardi ieri avevano spalancato le porte alla squadra allenata da Alessandro Tarafino, lasciando per strada due punti preziosissimi contro la Junior Fasano, che ora punta dritta al terzo posto. Un successo meritato quello dei bianco-verdi, che hanno dominato la stagione conquistando anche la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. La stagione ora continua, poichè i turni da disputare saranno ancora tre, oltre i recuperi contro Merano e Fasano che i neo-campioni d’Italia ...

ilvaglio1 : Handball Club Sannio Benevento, primo successo in serie B #handballclubsanniobenevento #pallamano #mariotretola… - TgrRaiPuglia : Alle battute finali il campionato di serie A di Pallamano @HB_Conversano - LiguriaNotizie : Pallamano Ventimiglia – Concluso il Campionato di serie B Area 2- Le dichiarazioni di Paola Nanni - sportpontino : PALLAMANO SERIE B:IL GAETA VINCE E CALA IL SIPARIO SU QUESTA STAGIONE ! - pescaranews : Pallamano - Serie B: i play-off partono bene per l'Ogan Pescara, 45-27 a Monteprandone -

... mentre l' Accademia Conversano potrebbe conquistare lo scudetto dellamaschile: al ... Domani, invece, il Lecce si gioca l'accesso alla finale playoff diB. I salentini devono recuperare ...E' arrivato l'epilogo della stagione diA2 per laRomagna che recupererà mercoledì 19 maggio, alle ore 20,30, la trasferta di Cassano Magnago (Va), valevole per l'11° turno di ritorno del girone A. Sarà l'epilogo di una ...Conquista la prima vittoria nel campionato di B maschile di pallamano la formazione seniores dell’Handball Club Sannio, serie che per la prima volta vede il sodalizio di Benevento tra le ...Conquista la prima vittoria nel campionato di B maschile di pallamano la formazione seniores dell’ Handball Club SANNIO, serie che per la prima volta vede il sodalizio di Benevento tra le partecipanti ...