Nuoto | Alessandro Miressi spaventa Kolesnikov | argento sui 100 stile agli Europei | trionfo a un soffio

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ha conquistato la meda d’sui 100libero2021 diche si stanno disputando alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Il piemontese è stato straripante nella vasca magiara e ha tenuto testa al fenomenale russo Kliment, sognando addirittura di vincere il titolo. Il 22enne era in scia all’avversario dopo i 50 metri di andata, poi nel ritorno ha rimontato bracciata su bracciata e ha messo paura al 20enne moscovita, primatista mondiale di 50 e 100 dorso. Alla piastra l’azzurro ha timbrato un superlativo 47.46, nuovo record italiano (ha abbassato di sette centesimi il suo precedente primato). Ilè sfumato per appena nove centesimi, per merito di un ...

ALEEEEEEEEEEEE! ?? Agli Europei di #Budapest2021 Alessandro #Miressi, con il nuovo record italiano 47.45, si prende la medaglia d'argento. ?? 47.45 ?? Nella finale 100 stile libero Alessandro Miressi ci regala la medaglia d'argento e il nuovo record italiano. Europei nuoto: Alessandro Miressi argento e record italiano nei 100 sl, Paltrinieri argento e Acerenza bronzo nei 1500.

Miressi conquista la medaglia d'argento nei 100 stile libero agli Europei dia Budapest. Per lui il tempo di 47"45, che gli consente di abbassare il record italiano che aveva ...Terza giornata di gare in vasca degli Europei dia Budapest . Dopo la conferma di Simona Quadarella negli 800 stile libero, oggi sarà la volta ... A seguireMiressi proverà a conquistare ...Budapest - Gregorio Paltrinieri argento nella finale dei 1500 stile libero vinta all'ucraino Mykhaylo Romanchuk. che si è appena conclusa ai Campionati Europei di nuoto 2021. Bronzo per un altro azzur ...Fin qui è stato il protagonista di questi Europei per l’Italia del nuoto assieme a Simona Quadarella: Alessandro Miressi — capace di abbattere il proprio record personale nei 100 due volte in due gior ...