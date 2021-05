Nonna accompagnava nipotine dall’uomo che le violentava: è successo a Cosenza (Di mercoledì 19 maggio 2021) accompagnava le sue nipotine minorenni da un uomo che le violentava e abusava di loro. E’ successo a Cosenza dove una 70enne vendeva le sue nipotine a un anziano che abusava di loro. Le accuse per i due sono specifiche: per l’uomo, l’accusa è quella di prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Mentre per la donna il reato sarebbe quello di tentata estorsione. Secondo l’accusa, infatti, la donna era al corrente di quello che accadeva, e, anzi, era addirittura d’accordo con l’uomo. Le indagini sono iniziate a settembre del 2020, quando una delle due ragazzine aveva cercato di uccidersi a causa di alcune voci che circolavano in paese sui rapporti sessuali che lei aveva con anziani del posto. Così, dopo l’intervento dei Servizi Sociali emerse che l’anziano ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 19 maggio 2021)le sueminorenni da un uomo che lee abusava di loro. E’dove una 70enne vendeva le suea un anziano che abusava di loro. Le accuse per i due sono specifiche: per l’uomo, l’accusa è quella di prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Mentre per la donna il reato sarebbe quello di tentata estorsione. Secondo l’accusa, infatti, la donna era al corrente di quello che accadeva, e, anzi, era addirittura d’accordo con l’uomo. Le indagini sono iniziate a settembre del 2020, quando una delle due ragazzine aveva cercato di uccidersi a causa di alcune voci che circolavano in paese sui rapporti sessuali che lei aveva con anziani del posto. Così, dopo l’intervento dei Servizi Sociali emerse che l’anziano ...

