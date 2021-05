“Non li sopporta più”: le indiscrezioni sull’insofferenza della Regina Elisabetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella ricorrenza dell’anniversario di matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle non si può non avvedere di quante cose sono cambiate in soli tre anni. Il 19 Maggio 2018 la Regina era entusiasta per il matrimonio del nipote, oggi invece sembra le continue esternazione di Harry sembrano infastidire grandemente la sovrana. LEGGI ANCHE => La Regina Elisabetta non sembra più la stessa: tutta colpa di Harry? La Regina insofferente Daniela Elser, esperta reale, ha potuto osservare direttamente le conseguenze che le ultime dichiarazioni di Harry hanno avuto sulla Regina Elisabetta. La sovrana inglese ha abituato sudditi e fan a un aplomb e una diplomazia encomiabili. La notizia di una sua insofferenza stranisce, ma non stupisce. Harry lancia attacchi con la stessa ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella ricorrenza dell’anniversario di matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle non si può non avvedere di quante cose sono cambiate in soli tre anni. Il 19 Maggio 2018 laera entusiasta per il matrimonio del nipote, oggi invece sembra le continue esternazione di Harry sembrano infastidire grandemente la sovrana. LEGGI ANCHE => Lanon sembra più la stessa: tutta colpa di Harry? Lainsofferente Daniela Elser, esperta reale, ha potuto osservare direttamente le conseguenze che le ultime dichiarazioni di Harry hanno avuto sulla. La sovrana inglese ha abituato sudditi e fan a un aplomb e una diplomazia encomiabili. La notizia di una sua insofferenza stranisce, ma non stupisce. Harry lancia attacchi con la stessa ...

