Non funziona Vodafone oggi 19 maggio: problemi di linea fissa e rete (Di mercoledì 19 maggio 2021) A diversi italiani non funziona Vodafone oggi 19 maggio: in questo mercoledì di metà mese ci sono problemi soprattutto per la linea fissa di casa in chiamata e naturalmente per la rete. Le difficolta sono in corso dalle primissime ore della mattinata e per ora ancora di scena. Come si stanno manifestando i problemi Vodafone? Per il momento la rete mobile sembrerebbe non manifestare alcun tipo di anomalia. Di contro, il servizio di linea fissa di casa arrancherebbe almeno dall’alba, intorno alle 5 di stamane. Questa è in effetti la fotografia scattata sul sito Downdetector che mostra una curva di segnalazioni di anomalie in crescita dalle prime luci del giorno. A ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) A diversi italiani non19: in questo mercoledì di metà mese ci sonosoprattutto per ladi casa in chiamata e naturalmente per la. Le difficolta sono in corso dalle primissime ore della mattinata e per ora ancora di scena. Come si stanno manifestando i? Per il momento lamobile sembrerebbe non manifestare alcun tipo di anomalia. Di contro, il servizio didi casa arrancherebbe almeno dall’alba, intorno alle 5 di stamane. Questa è in effetti la fotografia scattata sul sito Downdetector che mostra una curva di segnalazioni di anomalie in crescita dalle prime luci del giorno. A ...

