Napoli, in caso di Champions ci sarà Allegri; in EL invece con Juric (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il presidente Aurelio De Laurentiis continua ad essere alla ricerca del nuovo tecnico che la prossima stagione sostituirà Gennaro Gattuso. Al momento sembrano esserci stati i primi contatti con Max Allegri. Sarebbe lui infatti il prescelto in caso di Champions. Queste le parole del giorantlista Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss: "De Laurentiis sta cercando di convincere Massimiliano Allegri sperando che non esca fuori un club più importante del Napoli. Oltre al Real attenzione all'Inter, se dovesse divorziare con Conte, e alla solita Juve, anche se lì l'ex tecnico bianconero chiederebbe la testa di molte persone. E' giusto dire che Allegri resta una preda difficile da agguantare, il Napoli ha bloccato ...

