Napoli, imminente l'acquisto di Roco: l'indiscrezione dalla Turchia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Napoli - In casa Napoli comincia ad impazzare il mercato. Le prime idee e certi nomi che cominciano a schizzare da ogni angolo d'Europa. Ad esempio dalla Turchia annunciano addirittura come imminente ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021)- In casacomincia ad impazzare il mercato. Le prime idee e certi nomi che cominciano a schizzare da ogni angolo d'Europa. Ad esempioannunciano addirittura come...

Advertising

sportli26181512 : Napoli, imminente l'acquisto di Roco: l'indiscrezione dalla Turchia: Si parla di una trattativa in dirittura d'arri… - napolista : L’agente del mancino ha fatto visita a Castel Volturno. Dalla Turchia, invece, annunciano come imminente l’acquisto… - InforGiovani : Agenti di #polizia, selezione per 20 #diplomati #Sorrento #Napoli #lavoro #trovalavoro - Scadenza imminente… - Lucio70208626 : RT @DelbonoDaniela: Mi sa che la fine ??dell’incubo Covid,è imminente, quel senso di libertà è nell'aria.... E Napoli da’ il meglio di s… - CiaoRaia9 : RT @DelbonoDaniela: Mi sa che la fine ??dell’incubo Covid,è imminente, quel senso di libertà è nell'aria.... E Napoli da’ il meglio di s… -