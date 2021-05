Migranti | nave Sea Eye 4 arrivata a largo di Terrasini

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La Sea Eye 4 con a bordo oltre 415soccorsi aldella Libia in diverse operazioni è giànella zona di(Pa). E' ancora in acque internazionali e attende l'...

La Sea Eye 4 con a bordo oltre 415soccorsi al largo della Libia in diverse operazioni è già arrivata nella zona di Terrasini (... Secondo le previsioni lache si trova a 30 miglia dal ...Secondo la procura di Agrigento la Rackete, che era accusata di resistenza o violenza nei confronti di unada guerra e per questo era stata arrestata, aveva il dovere di portare iin ...ROMA – La Sea Eye 4 con a bordo oltre 415 migranti soccorsi al largo della Libia in diverse operazioni è già arrivata nella zona di Terrasini (Pa). E’ ancora in acque internazionali e attende l’autori ...Non ci sarà un processo contro Carola Rackete. Alessandra Vella, la gip di Agrigento, ha archiviato l'inchiesta sulla comandante della nave Sea watch, arrestata nel 2019 ...