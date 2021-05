Matrimoni tra giganti, è caccia ai contenuti in streaming (Di giovedì 20 maggio 2021) Due grosse notizie nell’universo dello spettacolo globale, e due notizie che puntano nella stessa, prevedibilissima, direzione – quella di una consolidazione sempre più grossa tra gruppi mediatici e quella della dominanza sempre maggiore dello streaming. Dopo l’entrata «in grande», nel 2018, con l’acquisto di Time Warner per 85 miliardi di dollari (una fusione osteggiata persino da Donald Trump), forse accorgendosi che il business della telefonia e quello dell’entertainment non sono proprio la stessa cosa (come successe con l’acquisto della Universal … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 maggio 2021) Due grosse notizie nell’universo dello spettacolo globale, e due notizie che puntano nella stessa, prevedibilissima, direzione – quella di una consolidazione sempre più grossa tra gruppi mediatici e quella della dominanza sempre maggiore dello. Dopo l’entrata «in grande», nel 2018, con l’acquisto di Time Warner per 85 miliardi di dollari (una fusione osteggiata persino da Donald Trump), forse accorgendosi che il business della telefonia e quello dell’entertainment non sono proprio la stessa cosa (come successe con l’acquisto della Universal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

BillFakes2 : @CheHardship @RadioSavana L'hanno già fatta e la stanno mettendo in prova un passo alla volta...le vacanze,gli spos… - mau1973to : @ZiaCandida @IlariaBifarini Perché bisogna accettare il ricatto? Pensa che si fermeranno ai matrimoni e alle discot… - putyourhanzap : #Friends ha messo in scena uno dei primi matrimoni omosessuali visti in tv. Tra l’altro in modo impeccabile e commo… - lorenzomartire : #sepassailddlzan e poi non ci muoviamo a garantire i matrimoni tra persone dello stesso sesso è la volta buona che… - Sakurauchi_Hime : RT @carettamc11: Il #Governo persevera nel dare degli untori a intere categorie professionali penalizzandole senza ragioni scientifiche. Il… -