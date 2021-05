Lasix | diuretico a base di furosemide

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Indicazioni, posologia ed effetti collaterali del, farmacodi. Tra i più usati al mondo. La(principio attivo su cui si basa il) è una molecola appartenente alla categoria dei diuretici dell’ansa (farmaci che agiscono a livello del tratto ascendente dell’ansa di Henle, elemento anatomico del nefrone), che viene utilizzata come farmaco per il trattamento dell’ipertensione e dell’edema spesso causati dall’insufficienza cardiaca e renale. In Italia il farmaco è venduto dalla società farmaceutica Sanofi-Aventis con il nome commerciale di, nella forma farmaceutica di compresse da 25 mg. e fiale di soluzione per infusione da 20 mg, 250 mg e 500 mg. Indicazioni terapeutiche: Insufficienza renale acuta: nella fase ...