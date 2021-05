La principessa Beatrice incinta del primo figlio: l’annuncio è una piccola vendetta verso Harry e Meghan? (Di mercoledì 19 maggio 2021) In arrivo un nuovo royal baby all’interno della Famiglia Reale. A darne l’annuncio è stata la Regina Elisabetta, che sarebbe entusiasta della nuova nascita. I genitori sono la principessa Beatrice e il marito, Edoardo Mapelli Mozzi. Dopo la morte del marito, il principe Filippo, la Sovrana avrebbe accolto la notizia come un’occasione per gioire. La principessa Beatrice incinta del suo primo figlio La nota pubblicata da Buckingham Palace afferma: “Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il Sig. Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l’autunno di quest’anno. La Regina è stata informata ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia“. Il figlio della ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 maggio 2021) In arrivo un nuovo royal baby all’interno della Famiglia Reale. A darneè stata la Regina Elisabetta, che sarebbe entusiasta della nuova nascita. I genitori sono lae il marito, Edoardo Mapelli Mozzi. Dopo la morte del marito, il principe Filippo, la Sovrana avrebbe accolto la notizia come un’occasione per gioire. Ladel suoLa nota pubblicata da Buckingham Palace afferma: “Sua Altezza Reale lae il Sig. Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l’autunno di quest’anno. La Regina è stata informata ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia“. Ildella ...

Advertising

GiornaleLORA : Monreale, cittadinanza onoraria per la Principessa Beatrice di Borbone - infoitcultura : La principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi aspettano un figlio - RegalinoV : La Principessa Beatrice è incinta - positanonews : #AltreNews #Copertina La principessa Beatrice di York è incinta: un altro royal baby in arrivo - scalasalva : RT @MegaleHellas: Sicilia, cittadinanza onoraria del comune di Monreale per la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie https://t.… -