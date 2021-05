La penna BIC Cristal compie 70 anni e punta sulla sostenibilità (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – BIC Cristal, la penna più venduta al mondo, compie 70 anni. La nascita della penna a sfera, ormai compagna fedele della vita quotidiana dei consumatori di tutto il mondo, risale alla fine del 1950. Proprio in quell’anno, il Barone Marcel BICh – torinese di nascita – lanciò la Cristal, la prima penna a sfera di alta qualità e accessibile a tutti. Grazie al suo design semplice e alla facilità d’utilizzo, è da allora diventata parte integrante del nostro patrimonio culturale e della nostra vita di tutti i giorni a casa, a scuola o in ufficio.La storia di BIC comincia dopo la Seconda Guerra Mondiale nei sobborghi di Parigi, dove Marcel Bich cominciò a produrre pezzi di penne stilografiche. Le penne a sfera esistevano già ma erano imprecise. Bich capì il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – BIC, lapiù venduta al mondo,70. La nascita dellaa sfera, ormai compagna fedele della vita quotidiana dei consumatori di tutto il mondo, risale alla fine del 1950. Proprio in quell’anno, il Barone Marcel BICh – torinese di nascita – lanciò la, la primaa sfera di alta qualità e accessibile a tutti. Grazie al suo design semplice e alla facilità d’utilizzo, è da allora diventata parte integrante del nostro patrimonio culturale e della nostra vita di tutti i giorni a casa, a scuola o in ufficio.La storia di BIC comincia dopo la Seconda Guerra Mondiale nei sobborghi di Parigi, dove Marcel Bich cominciò a produrre pezzi di penne stilografiche. Le penne a sfera esistevano già ma erano imprecise. Bich capì il ...

