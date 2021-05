La lingua del Paradiso (Di mercoledì 19 maggio 2021) “A credere di poter sfruttare il suo talento”; “lo pensava ma si è ricreduto”, dice una delle protagoniste deIl Paradiso delle Signore, la sarta siciliana analfabeta, negli anni ’60. Verosimile? Non molto. La serie in onda su Rai 1, ormai alla sua quinta stagione, è spesso elogiata per la cura dei particolari nella ricostruzione storica di un grande magazzino degli anni ’60. Gli ambienti, gli abiti, le automobili, gli arredi, il fumo onnipresente, il juke-box: tutto riporta a quel passato non troppo lontano. Sembra davvero di trovarsi negli anni ’60… finché gli attori non aprono bocca. Allora la magia svanisce, tra accenti completamente inverosimili e registri sballati. La finzione è smascherata. I proprietari del magazzino, il dottor Conti e sua moglie Marta, parlano italiano standard. Se l’italiano standard emendato dai tratti locali potrebbe anche essere plausibile ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) “A credere di poter sfruttare il suo talento”; “lo pensava ma si è ricreduto”, dice una delle protagoniste deIldelle Signore, la sarta siciliana analfabeta, negli anni ’60. Verosimile? Non molto. La serie in onda su Rai 1, ormai alla sua quinta stagione, è spesso elogiata per la cura dei particolari nella ricostruzione storica di un grande magazzino degli anni ’60. Gli ambienti, gli abiti, le automobili, gli arredi, il fumo onnipresente, il juke-box: tutto riporta a quel passato non troppo lontano. Sembra davvero di trovarsi negli anni ’60… finché gli attori non aprono bocca. Allora la magia svanisce, tra accenti completamente inverosimili e registri sballati. La finzione è smascherata. I proprietari del magazzino, il dottor Conti e sua moglie Marta, parlano italiano standard. Se l’italiano standard emendato dai tratti locali potrebbe anche essere plausibile ...

Advertising

lucaccini_carla : @albertoinfelise La lingua italiana è la più bella del mondo. Scatarrare è un verbo corretto, non volgare, che Trec… - MassimoPersotti : ?? #Salvalingua @RadioRadioWeb Con @pasraicaldo abbiamo parlato del messaggio affisso all'ospedale di Frattamaggiore… - capogiroenorme : Con tutte le parole della nostra bellissima lingua l’ex Ministro dell’Istruzione #Azzolina sceglie “scatarrare”. Mi… - maurtai : @lorenzo32476873 @Ginetto1959 @net_maori @MT_Meli_ Ripassa la lingua italiana e la comprensione del testo. Profetiz… - marcopalears : @AzzolinaLucia @CarloCalenda Se non capisce che il problema non è l'esistenza o meno del termine in lingua italiana… -

Ultime Notizie dalla rete : lingua del Verucchio, la storia e il dialetto protagonisti in un nuovo libro ... dai curatori del volume, Lisetta Bernardi, Ennio Grassi e Domenico Pazzini, che hanno anche ... Questo secondo volume contiene altre tre commedie, anch'esse inedite, e per la traduzione in lingua ...

'Il corriere - The Mule': cast, trama e trailer. Perché vederlo ... che torna sul set al fianco del padre dopo undici anni da "Corda tesa". Infine, Taissa Farmiga è ... è un anziano che non la manda a raccontare, con la lingua tagliente e l'animo ancora vispo, che non ...

La lingua del Paradiso L'HuffPost La lingua del Paradiso “A credere di poter sfruttare il suo talento”; “lo pensava ma si è ricreduto”, dice una delle protagoniste deIl paradiso delle Signore, la sarta siciliana analfabeta, negli anni ’60. Verosimile? Non m ...

Bari, riapre il Multicinema Galleria: 8 film in programmazione. Ecco tutte le info per il pubblico Bari, riapre il Multicinema Galleria: 8 film in programmazione. Ecco tutte le info per il pubblico - Ultime notizie Bari ...

... dai curatorivolume, Lisetta Bernardi, Ennio Grassi e Domenico Pazzini, che hanno anche ... Questo secondo volume contiene altre tre commedie, anch'esse inedite, e per la traduzione in...... che torna sul set al fiancopadre dopo undici anni da "Corda tesa". Infine, Taissa Farmiga è ... è un anziano che non la manda a raccontare, con latagliente e l'animo ancora vispo, che non ...“A credere di poter sfruttare il suo talento”; “lo pensava ma si è ricreduto”, dice una delle protagoniste deIl paradiso delle Signore, la sarta siciliana analfabeta, negli anni ’60. Verosimile? Non m ...Bari, riapre il Multicinema Galleria: 8 film in programmazione. Ecco tutte le info per il pubblico - Ultime notizie Bari ...